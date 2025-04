Projeto oferece curso gratuito de inclusão digital para idosos em Três Lagoas

Em um mundo cada vez mais digital, saber usar o celular ou o computador é essencial, mas nem todos têm essa familiaridade. Pensando em promover a inclusão da terceira idade, o Serviço Social da Indústria (Sesi) oferece, gratuitamente, o curso de inclusão digital do Projeto 60+, voltado para pessoas com 60 anos ou mais de idade.

A iniciativa é realizada nas unidades da “Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi”, com início das novas turmas previsto para o mês de maio. O curso tem duração de um a dois meses, com carga horária de 30 horas, distribuídas em encontros presenciais e semanais de até duas horas cada.

Durante as aulas, os participantes aprendem desde funções básicas, como enviar e-mails e navegar na internet, até tirar fotos com o celular e identificar golpes virtuais, é obrigatório que aluno leve seu próprio celular para as aulas. O objetivo é garantir mais autonomia, segurança e conexão com o mundo atual para esse público.

Desde que começou, em 2022, o Projeto 60+ já formou mais de mil pessoas, ajudando idosos a explorarem as vantagens do universo digital de forma simples e prática.

O curso é voltado para a terceira idade, mas também pessoas com faixa etária próxima aos 60 também podem participar. É uma oportunidade para quem deseja se atualizar e participar de forma ativa da era digital.