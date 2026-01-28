Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

ECONOMIA

Projeto oferece troca gratuita de lâmpadas por LED em Três Lagoas

A ação ocorrerá entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026

Kelly Martins

A iniciativa incentiva o uso consciente da energia elétrica por meio da troca gratuita de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. Foto: Reprodução/Assessoria.
A iniciativa incentiva o uso consciente da energia elétrica por meio da troca gratuita de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. Foto: Reprodução/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Neoenergia Elektro, realiza entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026 o projeto “Energia com Cidadania” (ECC). A iniciativa incentiva o uso consciente da energia elétrica por meio da troca gratuita de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, duráveis e sustentáveis.

A ação ocorrerá em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, com o objetivo de descentralizar os atendimentos e facilitar o acesso da população. O projeto integra o Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e busca reduzir o consumo de energia e os impactos ambientais.

Para participar da troca, é necessário atender a alguns critérios. O interessado deve ser morador de Três Lagoas, cliente residencial ou residencial baixa renda da Neoenergia Elektro, apresentar conta de energia da distribuidora, RG do titular da fatura e levar lâmpadas antigas — incandescentes, fluorescentes compactas ou halógenas — para substituição. Também é preciso não ter ultrapassado o limite de trocas permitido pelo projeto.

Cronograma de atendimento:

Notícias Relacionadas

  • Terça-feira (03/02) – das 8h às 16h30
    CRAS Vila Piloto – rua 20, nº 160
  • Quarta-feira (04/02) – das 8h às 16h30
    CRAS Ruth M. Filgueiras – rua Macapá, nº 908, bairro Guanabara
  • Quinta-feira (05/02) – das 8h às 13h
    CRAS Ana Maria Moreira – avenida Aroeira

    *Informações da assessoria da prefeitura.
Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos