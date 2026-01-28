Projeto oferece troca gratuita de lâmpadas por LED em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Neoenergia Elektro, realiza entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026 o projeto “Energia com Cidadania” (ECC). A iniciativa incentiva o uso consciente da energia elétrica por meio da troca gratuita de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, duráveis e sustentáveis.
A ação ocorrerá em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, com o objetivo de descentralizar os atendimentos e facilitar o acesso da população. O projeto integra o Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e busca reduzir o consumo de energia e os impactos ambientais.
Para participar da troca, é necessário atender a alguns critérios. O interessado deve ser morador de Três Lagoas, cliente residencial ou residencial baixa renda da Neoenergia Elektro, apresentar conta de energia da distribuidora, RG do titular da fatura e levar lâmpadas antigas — incandescentes, fluorescentes compactas ou halógenas — para substituição. Também é preciso não ter ultrapassado o limite de trocas permitido pelo projeto.
Cronograma de atendimento:
- Terça-feira (03/02) – das 8h às 16h30
CRAS Vila Piloto – rua 20, nº 160
- Quarta-feira (04/02) – das 8h às 16h30
CRAS Ruth M. Filgueiras – rua Macapá, nº 908, bairro Guanabara
- Quinta-feira (05/02) – das 8h às 13h
CRAS Ana Maria Moreira – avenida Aroeira
