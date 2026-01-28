Projeto oferece troca gratuita de lâmpadas por LED em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Neoenergia Elektro, realiza entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026 o projeto “Energia com Cidadania” (ECC). A iniciativa incentiva o uso consciente da energia elétrica por meio da troca gratuita de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, duráveis e sustentáveis.

A ação ocorrerá em unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, com o objetivo de descentralizar os atendimentos e facilitar o acesso da população. O projeto integra o Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e busca reduzir o consumo de energia e os impactos ambientais.

Para participar da troca, é necessário atender a alguns critérios. O interessado deve ser morador de Três Lagoas, cliente residencial ou residencial baixa renda da Neoenergia Elektro, apresentar conta de energia da distribuidora, RG do titular da fatura e levar lâmpadas antigas — incandescentes, fluorescentes compactas ou halógenas — para substituição. Também é preciso não ter ultrapassado o limite de trocas permitido pelo projeto.

Cronograma de atendimento: