Projeto “Oportunidade em Movimento” amplia acesso ao mercado de trabalho em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio Diretoria da Juventude da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), realiza no próximo sábado (29), mais uma edição do projeto Oportunidade em Movimento, iniciativa que tem fortalecido o acesso da população às vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras. A ação acontece das 8h às 12h, no Centro Comunitário do Arapuá, no Distrito de Arapuá, e conta com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea).

Com o propósito de aproximar candidatos e empregadores de maneira prática e eficiente, servidores da Casa do Trabalhador, estarão no local realizando entrevistas e recolhendo currículos de moradores com idade a partir de 18 anos.

Nesta etapa, o atendimento será voltado especialmente aos residentes das regiões do Novo Oeste II, Jupiá, Arapuá, Vila Haro e Paranapungá, oferecendo apoio àqueles que buscam inserção ou recolocação no mercado formal. Para reforçar o suporte ao público, representantes da Casa do Trabalhador, também participarão da mobilização, oferecendo orientações e acolhimento aos interessados.

A última edição do projeto ocorreu em 19 de novembro, na Escola Olyntho Mancini, no bairro Vila Haro, reunindo moradores em busca de novas oportunidades profissionais.