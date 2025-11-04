Projeto “Oportunidade em Movimento” é lançado em Três Lagoas para ampliar acesso de jovens ao emprego

Em uma ação inovadora que une o poder público e a iniciativa privada, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), lançou o projeto “Oportunidade em Movimento”. A iniciativa visa ampliar o acesso de jovens ao emprego e fortalecer a inclusão produtiva no município, levando oportunidades de trabalho diretamente aos bairros e ao distrito de Arapuá.

O projeto irá facilitar o contato entre a população local e a empresa Metalfrio Solutions, que disponibilizará 100 vagas de emprego para moradores de Três Lagoas, a partir de 18 anos, a iniciativa está direcionada especialmente aos moradores dos bairros Novo Oeste II, Jupiá, Arapuá, Vila Haro e Paranapunga.

Através da Casa do Trabalhador e da Diretoria da Juventude, o projeto “Oportunidade em Movimento” oferece um ambiente acolhedor e orientações durante o processo de entrega de currículos e entrevistas.

Durante essas etapas, os participantes poderão entregar seus currículos, participar de entrevistas presenciais com a equipe de Recursos Humanos da Metalfrio e receber orientações sobre os próximos passos do processo seletivo. O projeto será realizado de forma itinerante, com eventos programados nas seguintes datas e locais:

08/11 das 8h às 12h – Escola Elaine de Sá

14/11 das 8h às 12h – Centro Comunitário do Jupiá

19/11 das 8h às 12h – Escola Olyntho Mancini (Vila Haro)