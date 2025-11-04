Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Juventude

Projeto “Oportunidade em Movimento” é lançado em Três Lagoas para ampliar acesso de jovens ao emprego

A iniciativa visa ampliar o acesso de jovens ao emprego e fortalecer a inclusão produtiva no município

Redação RCN67

O projeto tem como expectativa a inserção de 100 trabalhadores no mercado formal, a ampliação das oportunidades de emprego e o fortalecimento da parceria entre o poder público, empresas e comunidade. Foto: Divulgação/Assessoria.
O projeto tem como expectativa a inserção de 100 trabalhadores no mercado formal, a ampliação das oportunidades de emprego e o fortalecimento da parceria entre o poder público, empresas e comunidade. Foto: Divulgação/Assessoria.

Em uma ação inovadora que une o poder público e a iniciativa privada, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), lançou o projeto “Oportunidade em Movimento”. A iniciativa visa ampliar o acesso de jovens ao emprego e fortalecer a inclusão produtiva no município, levando oportunidades de trabalho diretamente aos bairros e ao distrito de Arapuá.

O projeto irá facilitar o contato entre a população local e a empresa Metalfrio Solutions, que disponibilizará 100 vagas de emprego para moradores de Três Lagoas, a partir de 18 anos, a iniciativa está direcionada especialmente aos moradores dos bairros Novo Oeste II, Jupiá, Arapuá, Vila Haro e Paranapunga.

Através da Casa do Trabalhador e da Diretoria da Juventude, o projeto “Oportunidade em Movimento” oferece um ambiente acolhedor e orientações durante o processo de entrega de currículos e entrevistas.

Durante essas etapas, os participantes poderão entregar seus currículos, participar de entrevistas presenciais com a equipe de Recursos Humanos da Metalfrio e receber orientações sobre os próximos passos do processo seletivo. O projeto será realizado de forma itinerante, com eventos programados nas seguintes datas e locais:

08/11 das 8h às 12h – Escola Elaine de Sá

14/11 das 8h às 12h – Centro Comunitário do Jupiá

19/11 das 8h às 12h – Escola Olyntho Mancini (Vila Haro)

29/11 das 8h às 12h – Campo de Futebol do Arapuá

06/12 das 8h às 12h – Escola Elson Lot Rigo (Paranapungá)

RESULTADOS E PARCERIAS

O projeto tem como expectativa a inserção de 100 trabalhadores no mercado formal, a ampliação das oportunidades de emprego e o fortalecimento da parceria entre o poder público, empresas e comunidade. Além disso, busca valorizar a mão de obra local e incentivar a inclusão social.

“Oportunidade em Movimento” representa um passo importante na política de geração de emprego e renda em Três Lagoas, reforçando o compromisso da Prefeitura e da Sejuvel em criar condições reais de inserção no mercado de trabalho, valorizando o esforço e o potencial da população três-lagoense.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

