Projeto prevê a construção de 96 casas populares no bairro Vila Piloto

O bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, será contemplado com a construção de 96 casas populares por meio de uma parceria entre o Governo Municipal e o Governo do Estado. O projeto foi autorizado pela Câmara Municipal, que aprovou por unanimidade a lei de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a doação de lotes e a construção de unidades habitacionais de interesse social.

Inicialmente, a proposta previa a construção de apartamentos no bairro, o que gerou forte resistência entre os moradores e outros segmentos da sociedade. O projeto não avançou, e agora será retomado no formato de moradias térreas, semelhante ao modelo adotado no Conjunto Habitacional Violetas.

O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, líder do prefeito Cassiano Maia na Câmara, destacou a importância da iniciativa. “Esse projeto é importantíssimo. Foi aprovado por unanimidade e prevê 96 residências para a população, uma política pública de moradia em parceria entre o Governo Municipal e o Governo Estadual. Moradia é um direito constitucional e precisamos avançar nessa política pública”, afirmou.

Segundo o parlamentar, o formato de casas atende melhor ao perfil cultural dos três-lagoenses. “Sabemos que a cultura da população de Três Lagoas é voltada para moradias horizontais. Ter uma casa permite à família mais conforto e liberdade, como criar um animal de estimação, por exemplo. É o formato que melhor se adapta à nossa realidade”, explicou.