Projeto Dinoboy treina futsal com meninos no bairro Nova Americana

Um projeto social vem mudando a rotina de mais de 40 meninos de até 14 anos no bairro Nova Americana, em Três Lagoas. Idealizado pelo ex-jogador Ricardo Farias, a iniciativa oferece treinos de futsal todos os sábados na Praça Esportiva da região, unindo esporte, disciplina e sonhos de um futuro melhor.
O projeto, que começou há apenas seis meses com dois atletas, nasceu da experiência de Ricardo em outros trabalhos sociais e da percepção das dificuldades enfrentadas por muitas famílias.
“A gente sabe como é a dificuldade de um pai não ter condição de colocar um garoto numa escolinha. Eu iniciei esse projeto para ajudar essa molecada, porque futsal mesmo aqui é raro, tem mais campo. Quero, com fé em Deus, que daqui saiam grandes atletas”, destacou o treinador.
Além de incentivar o esporte, a proposta também visa afastar os jovens das ruas e de situações de risco. Carlos Leandro Alves, pai de um dos primeiros alunos, afirma que a escolinha chegou em boa hora.
“Meu filho foi um dos que começou aqui. É um orgulho vê-lo no projeto, longe das ruas e das drogas. A união dos pais tem sido fundamental”, contou.
O treino é gratuito, mas a equipe precisa de apoio para continuar. Itens como tênis, bolas e coletes são prioridade para que os meninos possam disputar competições.
“Hoje o que precisamos é do kit de treino, para eles já virem uniformizados e preparados”, explicou Matias.
Enquanto isso, a motivação não falta. Dentro de quadra, o que se vê é garra, companheirismo e a esperança de que, através do futsal, muitos desses jovens possam conquistar não apenas títulos, mas também um futuro longe da vulnerabilidade.