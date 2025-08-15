Projeto Dinoboy treina futsal com meninos no bairro Nova Americana

Um projeto social vem mudando a rotina de mais de 40 meninos de até 14 anos no bairro Nova Americana, em Três Lagoas. Idealizado pelo ex-jogador Ricardo Farias, a iniciativa oferece treinos de futsal todos os sábados na Praça Esportiva da região, unindo esporte, disciplina e sonhos de um futuro melhor.

O projeto, que começou há apenas seis meses com dois atletas, nasceu da experiência de Ricardo em outros trabalhos sociais e da percepção das dificuldades enfrentadas por muitas famílias.

“A gente sabe como é a dificuldade de um pai não ter condição de colocar um garoto numa escolinha. Eu iniciei esse projeto para ajudar essa molecada, porque futsal mesmo aqui é raro, tem mais campo. Quero, com fé em Deus, que daqui saiam grandes atletas”, destacou o treinador.

Além de incentivar o esporte, a proposta também visa afastar os jovens das ruas e de situações de risco. Carlos Leandro Alves, pai de um dos primeiros alunos, afirma que a escolinha chegou em boa hora.