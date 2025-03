Projetos da Sejuvel e Cultura retornam com as aulas na segunda-feira

As aulas dos projetos da Prefeitura de Três Lagoas para os alunos já matriculados, terão início nesta segunda-feira (10). O prazo para novas matrículas já foi encerrado. A Administração Municipal informa que, para algumas atividades voltadas a crianças menores, serão criados grupos no WhatsApp pelos professores para o envio de informações importantes sobre os projetos.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Sejuvel) pelos telefones (67) 98139-1403 ou (67) 98139-1471. A Sejuvel está localizada no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves, s/n.