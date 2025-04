Promoção 'Casa dos Sonhos 2025' ganha força em Três Lagoas

A promoção Casa dos Sonhos 2025, organizada pelo Grupo RCN, já começou a movimentar o estado de Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de fortalecer parcerias comerciais e aumentar a expectativa em torno da ação, o grupo deu início à “Invasão Massa”, que teve seu pontapé inicial em Três Lagoas.

Invasão Massa leva interação e premiação às ruas

Logo nas primeiras horas da manhã, as ruas de Três Lagoas foram tomadas por equipes do Grupo RCN. Carros de som, brindes e muita conversa com comerciantes e moradores fizeram parte da ação.

O principal intuito é aproximar o Grupo RCN das empresas parceiras e oferecer novas oportunidades comerciais que beneficiem a economia local.

“A ideia é agradecer a parceria dos anos anteriores e abrir espaço para que mais empresas participem dessa grande promoção”, explicou Fernando Moraes, gerente de produtos do Grupo RCN.

Prêmios que transformam vidas

Casa dos Sonhos 2024 reuniu milhares de pessoas

Em 2024, a promoção da Casa dos Sonhos contou com mais de 200 finalistas e 40 empresas parceiras apenas em Três Lagoas. O vencedor recebeu a escritura do terreno, além de uma casa completamente mobiliada, energia solar e internet gratuita por um ano.

Neste ano, o projeto cresce ainda mais. Serão sorteadas três casas completas, todas com energia solar, móveis de qualidade, internet e até R$ 1 mil por mês em supermercado durante um ano.

“É uma forma de mostrar a força do Grupo RCN e da Massa FM, oferecendo mais de R$ 1,5 milhão em prêmios para a população”, destacou Rodrigo Lopes, diretor comercial do grupo.

Casas Bahia: qualidade garantida

A Casas Bahia, parceira máster da promoção, reforça o compromisso com a qualidade das residências entregues.