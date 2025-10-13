Proposta de extinguir autoescolas gera polêmica em MS

Uma proposta em discussão no governo federal que pode acabar com a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para quem deseja tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B tem gerado polêmica em todo o país. A medida, que promete reduzir em até 80% o custo da habilitação, é vista com preocupação por instrutores e representantes do setor, que alertam para riscos à segurança no trânsito e perdas de emprego.

Setor teme impacto no emprego e na segurança

De acordo com o diretor do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul, Dionnes Jorge de Santana, a mudança colocaria em risco milhares de trabalhadores.

“No Estado, temos cerca de 260 autoescolas. Caso a medida avance, entre 1.800 e 2.000 empregos diretos podem ser perdidos, fora os prestadores de serviço, como mecânicos e empresas de tecnologia que mantêm o sistema de ensino”, alertou.

Santana defende que a melhor forma de tornar a CNH mais acessível seria reduzir taxas do Detran e fortalecer programas como o CNH Social, que oferece habilitação gratuita a pessoas de baixa renda.

Atualmente, o CNH-MS Social beneficia cerca de 5 mil pessoas por ano no Estado, atendendo cidadãos inscritos no CadÚnico e com renda familiar limitada.

Mercado e arrecadação

O diretor também lembrou que o setor movimenta valores expressivos em Mato Grosso do Sul.