Protetoras organizam corrida de rua para arrecadar recursos para animais abandonados

Um grupo de protetoras de animais de Três Lagoas estará promovendo a primeira corrida beneficente em prol da causa animal. O evento, organizado pela associação TL por Animais Amor, acontecerá no dia 25 de maio, com largada na Lagoa Maior. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do link disponível na página do Instagram @tl_poranimaisamor.

O objetivo da corrida é arrecadar recursos para cobrir os altos custos do resgate e tratamento de animais abandonados. Segundo Bruna Silva Rodrigues, uma das organizadoras, cada animal atendido pode gerar despesas entre R$ 800 e R$ 900, sendo que todo o trabalho do grupo é custeado por doações.

Segundo Jéssica, a corrida contará com percursos de 5 km para corredores e 3 km para caminhada. A meta de arrecadação é de R$ 10 mil, e a expectativa é reunir 300 participantes. A inscrição custa R$ 90 e dá direito a um kit contendo um óculos oferecido pelo principal patrocinador do evento, que também montará um stand no local.

Melina Zuque, outra organizadora, destacou que a ideia do evento surgiu diante da dificuldade de conseguir doações para cobrir os custos dos resgates e tratamentos. “A corrida é uma forma de arrecadar fundos e, ao mesmo tempo, dar visibilidade à nossa causa”, afirmou.