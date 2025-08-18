Veículos de Comunicação
Prova de Mountain Bike reúne centenas de ciclistas em Três Lagoas

O percurso foi realizado no domingo e contou com a participação de ciclistas de várias regiões

Pedro Tergolino

O evento consolidou-se como uma das principais competições esportivas de Três Lagoas, atraindo tanto atletas profissionais quanto amadores apaixonados pelo ciclismo. Foto: Reprodução/TVC HD.
O evento consolidou-se como uma das principais competições esportivas de Três Lagoas, atraindo tanto atletas profissionais quanto amadores apaixonados pelo ciclismo. Foto: Reprodução/TVC HD.

No domingo (17), Três Lagoas foi palco da 5ª edição do Eucalipto Ride, competição de mountain bike que reuniu ciclistas de diferentes regiões no balneário municipal Miguel Jorge Tabox, às margens do rio Paraná.

O percurso, marcado por trechos de areia, estradões e single track, desafiou os atletas.

“Foi muito empenho, passamos até de madrugada ajustando a marcação para entregar um evento de qualidade. Nossa meta é oferecer sempre a melhor experiência aos competidores”, destacou Alex Dantas, um dos organizadores do evento.

O evento consolidou-se como uma das principais competições esportivas de Três Lagoas, atraindo tanto atletas profissionais quanto amadores apaixonados pelo ciclismo.

