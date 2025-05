PSDB pode sofrer debandada em MS

A possível saída do governador Eduardo Riedel do PSDB pode desencadear uma debandada em massa no partido em Mato Grosso do Sul. Além dos 44 prefeitos ligados à legenda, os deputados federais Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende também já sinalizaram que seguirão Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja em eventual troca partidária. Internamente, o sentimento é de que a fusão com o Podemos não resolve o principal problema do PSDB: a perda de força política em nível nacional.

Rearranjo político