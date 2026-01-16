Psicólogo destaca ações do Janeiro Branco e a importância da campanha para a saúde mental

O mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. Para falar sobre o tema, o psicólogo Igor Queiroz Paes participou de uma entrevista no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, e destacou a necessidade de reflexão logo no início do ano.

“Janeiro é um período simbólico. É quando as pessoas fazem planos, estabelecem metas e pensam em como querem viver o ano. Nada melhor do que começar refletindo sobre a saúde mental e a qualidade de vida”, afirmou.

Segundo o profissional, o aumento de casos de ansiedade, depressão e estresse tem sido percebido em todas as faixas etárias, inclusive entre crianças e adolescentes.

“Antes, era algo mais associado aos adultos. Hoje vemos jovens e até crianças sofrendo com ansiedade. Vivemos em um sistema que cobra produtividade e felicidade o tempo todo, o que não é real. A tristeza faz parte da vida também”, explicou.

Igor alertou para sintomas que indicam a necessidade de buscar ajuda profissional, como:

Cansaço excessivo

Insônia

Falta ou excesso de apetite

Oscilações de humor

Irritabilidade

Crises de ansiedade

Ele destacou ainda que muitas pessoas procuram atendimento médico achando que estão tendo problemas cardíacos, quando, na verdade, os sintomas estão ligados à ansiedade.

“No consultório vemos muitos casos assim. A pessoa sente dor no peito, falta de ar, acha que é infarto, mas é crise de ansiedade”, explicou.

O psicólogo ressaltou que, em crianças, a ansiedade pode se manifestar de forma diferente.

“Elas ficam agitadas, agressivas, desatentas. Muitos pais confundem com TDAH, mas às vezes a criança está passando por algum problema emocional”, alertou.

Entre adolescentes, ele citou sinais como:

Isolamento

Automutilação

Uso excessivo de telas

“O excesso de tempo em celular, jogos e redes sociais pode ser uma fuga da realidade. Precisamos incentivar o contato social, o convívio real”, disse.

Igor também comentou sobre o impacto das redes sociais na saúde emocional.