Início Três Lagoas JPNews

Saúde

Psicólogo destaca ações do Janeiro Branco e a importância da campanha para a saúde mental

Segundo o profissional, o aumento de casos de ansiedade, depressão e estresse tem sido percebido em todas as faixas etárias

Pedro Tergolino

Como parte da campanha, será realizado um evento no dia 24 de janeiro, no Ginásio da Lagoa, com participação da Secretaria Municipal de Saúde e outros parceiros. Foto: Reprodução/TVC HD.
Como parte da campanha, será realizado um evento no dia 24 de janeiro, no Ginásio da Lagoa, com participação da Secretaria Municipal de Saúde e outros parceiros. Foto: Reprodução/TVC HD.

O mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. Para falar sobre o tema, o psicólogo Igor Queiroz Paes participou de uma entrevista no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, e destacou a necessidade de reflexão logo no início do ano.

“Janeiro é um período simbólico. É quando as pessoas fazem planos, estabelecem metas e pensam em como querem viver o ano. Nada melhor do que começar refletindo sobre a saúde mental e a qualidade de vida”, afirmou.

Segundo o profissional, o aumento de casos de ansiedade, depressão e estresse tem sido percebido em todas as faixas etárias, inclusive entre crianças e adolescentes.

“Antes, era algo mais associado aos adultos. Hoje vemos jovens e até crianças sofrendo com ansiedade. Vivemos em um sistema que cobra produtividade e felicidade o tempo todo, o que não é real. A tristeza faz parte da vida também”, explicou.

Igor alertou para sintomas que indicam a necessidade de buscar ajuda profissional, como:

  • Cansaço excessivo
  • Insônia
  • Falta ou excesso de apetite
  • Oscilações de humor
  • Irritabilidade
  • Crises de ansiedade

Ele destacou ainda que muitas pessoas procuram atendimento médico achando que estão tendo problemas cardíacos, quando, na verdade, os sintomas estão ligados à ansiedade.

“No consultório vemos muitos casos assim. A pessoa sente dor no peito, falta de ar, acha que é infarto, mas é crise de ansiedade”, explicou.

O psicólogo ressaltou que, em crianças, a ansiedade pode se manifestar de forma diferente.

“Elas ficam agitadas, agressivas, desatentas. Muitos pais confundem com TDAH, mas às vezes a criança está passando por algum problema emocional”, alertou.

Entre adolescentes, ele citou sinais como:

  • Isolamento
  • Automutilação
  • Uso excessivo de telas

“O excesso de tempo em celular, jogos e redes sociais pode ser uma fuga da realidade. Precisamos incentivar o contato social, o convívio real”, disse.

Igor também comentou sobre o impacto das redes sociais na saúde emocional.

“As pessoas veem apenas recortes da vida dos outros: viagens, carros, relacionamentos perfeitos. Mas isso é uma vitrine. A realidade por trás não aparece. Isso gera frustração e comparação”, destacou.

Segundo ele, a superficialidade das relações atuais dificulta o aprofundamento emocional.

“O ser humano é social. Estamos adoecendo porque estamos deixando de viver experiências reais”, completou.

O profissional explicou que o estresse pode desencadear doenças físicas, como fibromialgia, queda de cabelo, entre outras.

“Muitas doenças têm fundo emocional. O corpo responde ao que a mente sente”, afirmou.

Ele reforçou a importância de equilibrar trabalho e vida pessoal.

“A pessoa vive só para trabalhar e esquece de cuidar de si. Precisa parar e se perguntar: onde está minha qualidade de vida?”, questionou.

Igor destacou que a psicoterapia não é apenas para quem está em sofrimento extremo.

“Terapia é qualidade de vida. É um espaço para se ouvir, refletir, entender padrões de comportamento e buscar estratégias para viver melhor”, explicou.

Além da terapia, ele recomenda hábitos saudáveis, como:

  • Prática de exercícios físicos
  • Alimentação equilibrada
  • Momentos de lazer
  • Convívio social

Como parte da campanha, será realizado um evento no dia 24 de janeiro, no Ginásio da Lagoa, com participação da Secretaria Municipal de Saúde e outros parceiros.

A programação inclui:

  • Roda de conversa
  • Práticas esportivas
  • Yoga
  • Reiki
  • Aromaterapia
  • Atividades de relaxamento

“O objetivo é levar à população ferramentas práticas para cuidar da saúde mental”, destacou.

“Pense primeiro em você. Tudo o que fazemos hoje reflete no nosso futuro. Plante hoje o que você quer colher amanhã. Saúde mental é investimento para a vida inteira”, concluiu.

