Psicólogo destaca ações do Janeiro Branco e a importância da campanha para a saúde mental

O mês de janeiro é marcado pela campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. Para falar sobre o tema, o psicólogo Igor Queiroz Paes participou de uma entrevista no programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, e destacou a necessidade de reflexão logo no início do ano.
“Janeiro é um período simbólico. É quando as pessoas fazem planos, estabelecem metas e pensam em como querem viver o ano. Nada melhor do que começar refletindo sobre a saúde mental e a qualidade de vida”, afirmou.
Segundo o profissional, o aumento de casos de ansiedade, depressão e estresse tem sido percebido em todas as faixas etárias, inclusive entre crianças e adolescentes.
“Antes, era algo mais associado aos adultos. Hoje vemos jovens e até crianças sofrendo com ansiedade. Vivemos em um sistema que cobra produtividade e felicidade o tempo todo, o que não é real. A tristeza faz parte da vida também”, explicou.
Igor alertou para sintomas que indicam a necessidade de buscar ajuda profissional, como:
- Cansaço excessivo
- Insônia
- Falta ou excesso de apetite
- Oscilações de humor
- Irritabilidade
- Crises de ansiedade
Ele destacou ainda que muitas pessoas procuram atendimento médico achando que estão tendo problemas cardíacos, quando, na verdade, os sintomas estão ligados à ansiedade.
“No consultório vemos muitos casos assim. A pessoa sente dor no peito, falta de ar, acha que é infarto, mas é crise de ansiedade”, explicou.
O psicólogo ressaltou que, em crianças, a ansiedade pode se manifestar de forma diferente.
“Elas ficam agitadas, agressivas, desatentas. Muitos pais confundem com TDAH, mas às vezes a criança está passando por algum problema emocional”, alertou.
Entre adolescentes, ele citou sinais como:
- Isolamento
- Automutilação
- Uso excessivo de telas
“O excesso de tempo em celular, jogos e redes sociais pode ser uma fuga da realidade. Precisamos incentivar o contato social, o convívio real”, disse.
Igor também comentou sobre o impacto das redes sociais na saúde emocional.
“As pessoas veem apenas recortes da vida dos outros: viagens, carros, relacionamentos perfeitos. Mas isso é uma vitrine. A realidade por trás não aparece. Isso gera frustração e comparação”, destacou.
Segundo ele, a superficialidade das relações atuais dificulta o aprofundamento emocional.
“O ser humano é social. Estamos adoecendo porque estamos deixando de viver experiências reais”, completou.
O profissional explicou que o estresse pode desencadear doenças físicas, como fibromialgia, queda de cabelo, entre outras.
“Muitas doenças têm fundo emocional. O corpo responde ao que a mente sente”, afirmou.
Ele reforçou a importância de equilibrar trabalho e vida pessoal.
“A pessoa vive só para trabalhar e esquece de cuidar de si. Precisa parar e se perguntar: onde está minha qualidade de vida?”, questionou.
Igor destacou que a psicoterapia não é apenas para quem está em sofrimento extremo.
“Terapia é qualidade de vida. É um espaço para se ouvir, refletir, entender padrões de comportamento e buscar estratégias para viver melhor”, explicou.
Além da terapia, ele recomenda hábitos saudáveis, como:
- Prática de exercícios físicos
- Alimentação equilibrada
- Momentos de lazer
- Convívio social
Como parte da campanha, será realizado um evento no dia 24 de janeiro, no Ginásio da Lagoa, com participação da Secretaria Municipal de Saúde e outros parceiros.
A programação inclui:
- Roda de conversa
- Práticas esportivas
- Yoga
- Reiki
- Aromaterapia
- Atividades de relaxamento
“O objetivo é levar à população ferramentas práticas para cuidar da saúde mental”, destacou.
“Pense primeiro em você. Tudo o que fazemos hoje reflete no nosso futuro. Plante hoje o que você quer colher amanhã. Saúde mental é investimento para a vida inteira”, concluiu.