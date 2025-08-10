Veículos de Comunicação
PT de MS deve deixar a base do governo estadual

Leia a Coluna Observatório, da edição do Jornal do Povo, que circula neste sábado (9)

Redação RCN67

Leia a Coluna Observatório, da edição do Jornal do Povo, que circula neste sábado (9). Foto: Divulgação.
Leia a Coluna Observatório, da edição do Jornal do Povo, que circula neste sábado (9). Foto: Divulgação.

ARTICULAÇÃO
A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), aceitou convite do grupo Prerrogativas para um jantar com empresários em São Paulo, previsto para agosto. A articulação reforça seu nome como possível candidata ao Senado por SP em 2026.

ROMPIMENTO
Após críticas do governador Eduardo Riedel (PSDB) à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), o PT de Mato Grosso do Sul deve deixar a base do governo estadual. O presidente do partido, Vander Loubet, afirmou que não há mais “ambiente programático e ideológico” para permanecer na aliança.

RACHA À DIREITA
O protesto bolsonarista em Campo Grande no domingo (3) evidenciou fissuras na direita local. Reinaldo Azambuja (PSDB) foi alvo de críticas e apareceu em adesivos ao lado de Lula e Moraes. Já o deputado Marcos Pollon (PL) foi barrado no trio e voltou a criticar a aliança do PL com os tucanos.

