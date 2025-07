PT de SP quer Simone Tebet candidata ao Senado

Lideranças do PT de São Paulo sondaram a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), para disputar uma vaga ao Senado pelo estado em 2026. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. A ideia é medir o potencial eleitoral da ministra entre os paulistas por meio de pesquisas e, se os números forem positivos, levar a proposta à direção do partido.

O PT busca fortalecer o palanque do presidente Lula no maior colégio eleitoral do país, onde a direita aparece como favorita, mesmo com a possível reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tebet, que foi senadora por Mato Grosso do Sul e ficou em terceiro lugar na eleição presidencial de 2022, com mais de 4,8 milhões de votos, é vista como nome forte. Petistas também articulam as candidaturas de Fernando Haddad ao governo paulista e de Geraldo Alckmin ao Senado.