Publicadas convocações para 30 cargos do Processo Seletivo Unificado

As resoluções 020 e 021/Semad/2025 foram publicadas nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), edição nº 3826, destinadas a 30 cargos Processo Seletivo Unificado (PSU).

O documento nº 020/2025 é referente a demanda da Secretaria Municipal de Educação (Semec) já o nº 021/025 voltado para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Todos selecionados deverão dar sequência aos procedimentos para contratação, por meio dos exames admissionais realizados no Departamento de Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, antigo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e entrega de documentação comprobatória ao cargo, nos setores de Recursos Humanos de cada pasta.

CONVOCAÇÃO Semec – 020/2025

Prof. de apoio à inclusão escolar (PAIE) – 12

Psicólogo – 01

CONVOCAÇÃO SMAS – 021/2025

Educador social – 09

Cuidador plantonista – 04

Assistente social – 04

As instruções completas sobre as etapas do processo estão detalhadas nas Resoluções nº 020 e 021/SEMAD/2025, publicadas no Diário, disponível no site da Prefeitura. Os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

SERVIÇO