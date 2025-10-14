Quadro ‘Papo Reto’ reforça multivacinação e recebe ex atleta campeão mundial Zequinha Barbosa

O quadro ‘Papo Reto’, exibido no programa TVC Agora, da TVC HD canal 13.1, reuniu dois convidados especiais para falar sobre esporte e saúde: o ex-atleta olímpico José Luiz Barbosa, o Zequinha Barbosa, e a enfermeira Fernanda Nery, da Central de Imunização de Três Lagoas. O programa destacou a importância da campanha de multivacinação e da Meia Maratona Contra a Poliomielite, promovida pelo Rotary Clube Costa Leste com apoio da Prefeitura.
Esporte e saúde caminhando juntos
Durante a entrevista, Zequinha Barbosa — tricampeão pan-americano e participante de quatro Olimpíadas — reforçou o papel transformador do esporte e o orgulho de representar sua cidade natal.
“O atletismo me deu tudo: educação, oportunidades e o privilégio de levar o nome de Três Lagoas e do Brasil para o mundo. Sou grato por poder contribuir como padrinho desta corrida, que une esporte e solidariedade”, afirmou.
O atleta destacou que estará presente nos dias que antecedem o evento, participando da entrega dos kits da corrida no Shopping Três Lagoas, na sexta (17) e sábado (18), quando também atenderá fãs e distribuirá autógrafos.
“Quero convidar todos a se inscreverem e participarem. Vamos correr juntos contra a poliomielite”, incentivou Zequinha.
Multivacinação acontece no sábado
A enfermeira Fernanda Nery reforçou que o Dia D da Multivacinação será realizado no sábado (18), das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde de Três Lagoas.
“A campanha é voltada principalmente para crianças e adolescentes, mas toda a família pode aproveitar para atualizar a caderneta. Vacinar é um ato de amor e proteção coletiva”, destacou.
Ela lembrou que, apesar da poliomielite estar erradicada no Brasil, o vírus ainda circula em alguns países e pode voltar se a cobertura vacinal continuar baixa.
“Nosso índice hoje é de cerca de 80%, mas precisamos chegar aos 95% recomendados pelo Ministério da Saúde. A vacina é segura, eficaz e salva vidas”, reforçou.
Combate às fake news
Fernanda também alertou para o impacto das fake news na queda das coberturas vacinais.
“As pessoas têm deixado de vacinar por causa de informações falsas. É importante buscar fontes seguras e lembrar que a imunização sempre foi uma conquista da ciência, responsável por salvar milhões de vidas”, afirmou.
Incentivo ao atletismo local
Zequinha Barbosa aproveitou o momento para parabenizar o técnico Reinaldo Abraão e a jovem atleta Maria Eduarda Silva, destaque internacional do atletismo três-lagoense.
“O atletismo da nossa cidade continua revelando talentos. É importante que os pais incentivem os filhos a praticarem esportes — o atletismo é a base de todas as modalidades”, destacou o ex-atleta.