Quarta-feira será de céu nublado e chuva fraca em Três Lagoas

Quarta-feira (13), começa com tempo fechado e em algumas áreas até teve registrou uma chuva fraca. O dia será de sol com muitas nuvens e chuva fraca durante todo o dia, em Três Lagoas.

E a previsão do tempo emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), esse cenário se deve atuação de uma frente fria que proporciona chuva fraca. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica deverá favorecer a formação de instabilidades.