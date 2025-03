Quarta-feira será de tempo seco e altas temperaturas em Três Lagoas

O dia amanheceu com céu limpo e sol, e a previsão do tempo nesta quarta-feira (5), indica altas temperaturas e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), destaca a elevação das temperaturas com valores acima da média histórica e que podem atingir 36-39°C.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%. Toda essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo mais quente e seco.