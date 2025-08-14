Quase 56 mil famílias recebem bônus na conta de energia

Neste mês de agosto, quase 56 mil famílias de Três Lagoas terão um alívio no bolso: elas receberão desconto na conta de energia elétrica graças ao bônus Itaipu. O benefício é destinado a consumidores das classes residencial e rural que, em 2024, mantiveram média de consumo de até 350 kW por mês.
Segundo a Neoenergia Elektro, o abatimento médio será de R$ 12,00, já aplicado diretamente nas faturas. Ao todo, a concessionária repassará R$ 31 milhões aos clientes contemplados.
A analista de relacionamento da Neoenergia Elektro, Pamela Rocca, explicou que o desconto é automático.
“Não é necessário nenhum cadastro. É automático esse repasse desse bônus na conta de energia desses clientes”, afirmou.
Pamela também destacou quem tem direito ao benefício.
“Clientes residenciais e rurais que consumiram, no ano de 2024, a média de até 350 kW no mês”, reforçou.
O bônus Itaipu é proveniente dos lucros obtidos pela comercialização de energia hidrelétrica da usina de Itaipu às distribuidoras.
“Todos os anos, se a empresa estiver positiva com os lucros, ela repassa para os consumidores”, explicou Rocca.
O valor concedido em agosto vai ajudar a reduzir o impacto da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 a cada 100 kW consumidos. Essa cobrança extra é determinada pela ANEEL para custear a operação de usinas termelétricas, utilizadas em períodos de baixo nível dos reservatórios.
“Um consumidor que tenha registrado 100 kW de consumo mensal durante os 12 meses de 2024 receberá um bônus de R$ 9,81, valor superior ao custo extra da bandeira vermelha 2”, exemplificou a analista.
Rocca reforçou a importância do consumo consciente, especialmente no inverno.
“Um dos vilões é o chuveiro. Se possível, reduzir o tempo de banho e usar a temperatura modo verão. Aproveitar ao máximo a luz natural e substituir lâmpadas de sódio por LED também ajuda muito”.
A Neoenergia Elektro mantém um projeto de eficiência energética e realiza ações em municípios da região.
“Sempre estamos presentes, disponibilizando a possibilidade de o cliente substituir até cinco lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED”, concluiu.