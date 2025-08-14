Quase 56 mil famílias recebem bônus na conta de energia

Neste mês de agosto, quase 56 mil famílias de Três Lagoas terão um alívio no bolso: elas receberão desconto na conta de energia elétrica graças ao bônus Itaipu. O benefício é destinado a consumidores das classes residencial e rural que, em 2024, mantiveram média de consumo de até 350 kW por mês.

Segundo a Neoenergia Elektro, o abatimento médio será de R$ 12,00, já aplicado diretamente nas faturas. Ao todo, a concessionária repassará R$ 31 milhões aos clientes contemplados.

A analista de relacionamento da Neoenergia Elektro, Pamela Rocca, explicou que o desconto é automático.

“Não é necessário nenhum cadastro. É automático esse repasse desse bônus na conta de energia desses clientes”, afirmou.

Pamela também destacou quem tem direito ao benefício.

“Clientes residenciais e rurais que consumiram, no ano de 2024, a média de até 350 kW no mês”, reforçou.

O bônus Itaipu é proveniente dos lucros obtidos pela comercialização de energia hidrelétrica da usina de Itaipu às distribuidoras.