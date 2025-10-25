Quase 600 moradores são atacados por escorpiões

Os números de picadas de escorpiões em Três Lagoas continuam preocupando. Somente em 2025, já foram registrados 597 ataques, conforme dados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O total se aproxima do número contabilizado em todo o ano passado: 518 notificações. Em 2023, o município havia encerrado o ano com 700 registros, o que demonstra que a infestação segue em níveis elevados.
SUSTO
Um dos casos mais recentes e que chamou a atenção da população ocorreu dentro de uma escola municipal, onde uma criança de seis anos foi picada por um escorpião durante o período de aula. A menina recebeu atendimento imediato e foi encaminhada para o Hospital Cassems, onde passou por observação e se recupera bem.
Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que acompanha o caso e prestou todo o apoio necessário à família. A administração municipal também destacou que a Escola Municipal Irmã Scheila, onde ocorreu o incidente, passou por dedetização em 30 de julho, com validade de 180 dias, conforme cronograma de controle de pragas adotado pela Secretaria de Educação.
REPRODUÇÃO
De acordo com o coordenador do CCZ, Cristovam Bazan, o período entre agosto e novembro é o mais crítico, já que os escorpiões ficam mais ativos e com maior concentração de veneno. “É a época de reprodução, por isso os cuidados precisam ser redobrados. É importante não deixar camas encostadas nas paredes, manter ralos tampados e evitar lençóis tocando o chão”, orientou.
Bazan ainda explicou que não existe um inseticida específico capaz de eliminar os escorpiões de forma direta. “O veneno só é eficaz se atingir o animal, e muitas vezes ele está escondido. Por isso, o trabalho do CCZ é focado no monitoramento de imóveis e prédios públicos, aliado à conscientização da população”, destacou. O coordenador reforça que a melhor forma de prevenção é a limpeza constante dos quintais e a remoção de entulhos, madeiras e tijolos empilhados — locais que servem de abrigo para o animal.
Em Três Lagoas, não há registro de mortes por picadas neste ano, mas o tipo mais comum e perigoso encontrado na cidade é o escorpião-amarelo (Tityus Serrulatus), espécie que se reproduz sozinha e possui alto grau de toxicidade. “Manter o ambiente limpo e evitar acúmulo de materiais é fundamental para afastar o risco. O cuidado precisa ser diário”, finalizou Bazan.
ATENDIMENTO
No caso de picada de escorpião e de outros animais peçonhentos, o Ministério da Saúde disponibiliza soro específico. Em Três Lagoas, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é o serviço de saúde de referência, onde estão disponíveis todos os tipos de soro. O CCZ orienta que, caso o morador encontre um animal peçonhento, deve entrar em contato com o setor pelo telefone (67) 3929-1803 ou diretamente na unidade, que fica na rua Egídio Thomé, no bairro Jupiá.