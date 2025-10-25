Quase 600 moradores são atacados por escorpiões

Os números de picadas de escorpiões em Três Lagoas continuam preocupando. Somente em 2025, já foram registrados 597 ataques, conforme dados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O total se aproxima do número contabilizado em todo o ano passado: 518 notificações. Em 2023, o município havia encerrado o ano com 700 registros, o que demonstra que a infestação segue em níveis elevados.

SUSTO

Um dos casos mais recentes e que chamou a atenção da população ocorreu dentro de uma escola municipal, onde uma criança de seis anos foi picada por um escorpião durante o período de aula. A menina recebeu atendimento imediato e foi encaminhada para o Hospital Cassems, onde passou por observação e se recupera bem.



Em nota, a Prefeitura de Três Lagoas informou que acompanha o caso e prestou todo o apoio necessário à família. A administração municipal também destacou que a Escola Municipal Irmã Scheila, onde ocorreu o incidente, passou por dedetização em 30 de julho, com validade de 180 dias, conforme cronograma de controle de pragas adotado pela Secretaria de Educação.

REPRODUÇÃO

De acordo com o coordenador do CCZ, Cristovam Bazan, o período entre agosto e novembro é o mais crítico, já que os escorpiões ficam mais ativos e com maior concentração de veneno. “É a época de reprodução, por isso os cuidados precisam ser redobrados. É importante não deixar camas encostadas nas paredes, manter ralos tampados e evitar lençóis tocando o chão”, orientou.