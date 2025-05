Quatro pessoas são presas e 15 kg de drogas apreendidos durante operação em Três Lagoas

Uma força-tarefa integrada entre as polícias Civil, Militar e Penal resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de mais de 15 quilos de entorpecentes, durante a operação Fox, deflagrada na manhã desta quinta-feira (29), em Três Lagoas. A ação contou com o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

Com foco no combate ao tráfico de drogas, a operação mobilizou mais de 50 agentes e cerca de 20 viaturas, envolvendo todas as unidades da Delegacia Regional da Polícia Civil, 2º Batalhão da Polícia Militar, equipes do Grupo Armado de Resgate e Repressão a Assaltos e Sequestros (Garras) e da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul. Também houve cumprimento de mandados em unidades prisionais de Três Lagoas e Campo Grande.

As investigações foram conduzidas pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) apuraram a atuação de uma associação criminosa especializada na distribuição de cocaína e crack. Conforme a Polícia Civil, o grupo era responsável pelo transporte semanal de drogas de Campo Grande para Três Lagoas, onde os entorpecentes eram redistribuídos para pontos de venda locais e cidades da região de divisa com o estado de São Paulo.