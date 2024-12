Quinta-feira será de tempo chuvoso e tem alerta para temporal

O dia começou com céu nublado, garoa fina e a previsão do tempo não descarta temporal no período da tarde. A quinta-feira (5), será de tempo fechado com chuva durante todo o dia, a noite será chuvosa, em Três Lagoas.

O boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), explica que esta situação se deve ao avanço de uma frente fria, os maiores acumulados de chuvas, acima de 40 mm/24h, são previstos para toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul.