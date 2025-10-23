Rádio Patrulha flagra menor pilotando moto no bairro Guanabara



A Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu uma motocicleta conduzida por um adolescente de 16 anos no bairro Guanabara. Durante patrulhamento de rotina realizada na noite de quarta-feira (22), a equipe identificou o menor pilotando a moto sem habilitação.

Após abordagem, os policiais constataram que o veículo apresentava documentação irregular, escapamento adulterado e ausência de equipamentos obrigatórios. A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran-MS.