TRÂNSITO

Rádio Patrulha flagra menor pilotando moto no bairro Guanabara

Ação da Polícia Militar resultou na apreensão do veículo e reforço da fiscalização de trânsito

Alfredo Neto

Após abordagem, os policiais constataram que o veículo apresentava documentação irregular, escapamento adulterado e ausência de equipamentos obrigatórios. Foto: Divulgação/PM.
Após abordagem, os policiais constataram que o veículo apresentava documentação irregular, escapamento adulterado e ausência de equipamentos obrigatórios. Foto: Divulgação/PM.


A Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu uma motocicleta conduzida por um adolescente de 16 anos no bairro Guanabara. Durante patrulhamento de rotina realizada na noite de quarta-feira (22), a equipe identificou o menor pilotando a moto sem habilitação.

Após abordagem, os policiais constataram que o veículo apresentava documentação irregular, escapamento adulterado e ausência de equipamentos obrigatórios. A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran-MS.

A ação integra as atividades de fiscalização de trânsito voltadas a coibir irregularidades e garantir a segurança de condutores e pedestres. A Polícia Militar reforça que a abordagem de menores pilotando veículos sem habilitação segue como prioridade constante.

