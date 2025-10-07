Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

PM

Rádio Patrulha prende dois homens e apreende adolescente com bicicleta roubada

Durante ação policial, sete pessoas foram abordadas, sendo que duas estavam com tornozeleira eletrônica

Israel Espíndola

Durante a ação policial sete pessoas foram aboradadas todos com passagens na polícia. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Durante a ação policial sete pessoas foram aboradadas todos com passagens na polícia. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Uma equipe da Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperou uma bicicleta elétrica, que havia sido roubada, prendeu duas pessoas e apreendeu um adolescente, na madrugada de terça-feira (7), na rua Rui José da Costa, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 00h35 quando a equipe policial em fiscalização no bairro, visualizou a movimentação de pessoas na residência que já é conhecido pelos policiais como ponto de consumo de drogas.

Assim que o veículo policial encostou para fiscalização, uma pessoa conseguiu fugir pulando o muro da casa. Outros sete, todos com passagens pela polícia, sendo que dois deles estavam com tornozeleira eletrônica, e descumprindo medidas judicias.

Notícias Relacionadas

No local foi recuperada uma bicicleta elétrica, que havia sido roubada a mão armada, no dia 10 de setembro, na rua José Amilcar Congro Bastos, no bairro Jardim Alvorada. Entre os envolvidos um adolescente, de 17 anos assumiu que tinha comprado a bicicleta por R$2 mil.

Diante dos fatos, os três foram conduzidos paral Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos