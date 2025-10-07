Rádio Patrulha prende dois homens e apreende adolescente com bicicleta roubada

Uma equipe da Rádio Patrulha do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperou uma bicicleta elétrica, que havia sido roubada, prendeu duas pessoas e apreendeu um adolescente, na madrugada de terça-feira (7), na rua Rui José da Costa, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, era por volta das 00h35 quando a equipe policial em fiscalização no bairro, visualizou a movimentação de pessoas na residência que já é conhecido pelos policiais como ponto de consumo de drogas.

Assim que o veículo policial encostou para fiscalização, uma pessoa conseguiu fugir pulando o muro da casa. Outros sete, todos com passagens pela polícia, sendo que dois deles estavam com tornozeleira eletrônica, e descumprindo medidas judicias.