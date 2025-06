Reabilitare Fisioterapia oferece técnica ‘Quick Massage’ em Três Lagoas

A técnica é ideal para ser levada a empresas e eventos, pois pode ser feita em um curto período de tempo, de 10 a 15 minutos, sem a necessidade de o cliente remover a roupa. Oliveira reforçou os benefícios da “Quick Massage”, que incluem a melhora da concentração, diminuição do estresse e cansaço, e alívio das dores musculares.

Oliveira detalhou a trajetória da Reabilitare, que completa três anos em julho. As sócias se conheceram na faculdade e, após um período trabalhando juntas em terapia intensiva, decidiram empreender no ramo da fisioterapia e bem-estar.

A Reabilitare Fisioterapia, em Três Lagoas, está popularizando a técnica de “Quick Massage” e oferecendo-a para empresas e eventos, além de atendimento em sua clínica. As fisioterapeutas Tayla Oliveira e Daniela Garcia explicaram sobre o procedimento em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

As fisioterapeutas destacaram que a “Quick Massage” é uma solução prática para empresas que buscam melhorar a qualidade de vida de seus funcionários, oferecendo um momento de relaxamento e bem-estar no próprio ambiente de trabalho.

Além da “Quick Massage”, a Reabilitare Fisioterapia oferece outros serviços, como tratamentos de fisioterapia diversos, estética com enfermeira, enfermagem obstetra, nutricionistas e fonoaudiólogas, com o lema “movimentar a sua vida é o que nos move”.

A Reabilitare Fisioterapia está localizada na Rua José Amim, 513, no bairro Jardim Primaveril, ao lado do estacionamento do supermercado Nova Estrela – Loja 3, facilitando o acesso para quem deseja conhecer os serviços.