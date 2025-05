Reajuste aprovado garante valorização salarial e auxílio maior para servidores da Educação

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, nesta terça-feira (13), o projeto de lei que garante o reajuste salarial para os servidores da Educação. A medida corrige distorções acumuladas desde janeiro e contempla tanto os profissionais do magistério quanto os servidores do setor administrativo. O projeto é fruto de uma negociação intensa entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted) e a prefeitura, marcada por debates, mobilizações e participação direta do prefeito Cassiano Maia.

Entre os principais pontos do projeto está o reajuste de 13,06% para os professores que recebem o Piso Salarial Nacional da Educação — uma demanda antiga da categoria. Já os servidores administrativos da Educação foram contemplados com um reajuste de 5,93%, além de um aumento de R$ 250 no valor do auxílio alimentação, que passa de R$ 500 para R$ 750.

De acordo com a vereadora e presidente do Sinted, Maria Diogo, a aprovação representa uma importante vitória para a categoria: “Conseguimos fechar a negociação salarial de 2025 com o cumprimento da lei do piso, após muito debate. O índice de 13,06% está previsto em lei e é um direito dos professores. Já o reajuste para o setor administrativo representa uma valorização inédita. Esses profissionais, por anos, recebiam salários abaixo do mínimo, o que causava um desmonte nas carreiras. Essa correção é uma conquista histórica”, destacou.

A presidente do sindicato também lembrou que o aumento no vale alimentação representa mais de 400% de reajuste em relação a 2024, quando o valor era de R$ 182. Ela reconheceu que ainda há desafios, como a inclusão dos profissionais de apoio à inclusão escolar (PAIE) no benefício do vale alimentação, o que será pauta de novas negociações com a prefeitura.