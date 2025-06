Recebem parcela do Pé-de-Meia nesta sexta, nascidos em setembro e outubro

Os pagamentos do incentivo-frequência ocorrerão até 30 de junho, conforme o mês de nascimento dos estudantes matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública. Confira o calendário:

O projeto nasceu do contato direto com famílias de crianças autistas em Brasilândia

No caso de estudante menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. Esse consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O aluno poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as próprias informações escolares e regras do programa.

As informações relativas ao pagamento também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.

Incentivos

A chamada Poupança do Ensino Médio tem quatro tipos de incentivos:

– por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;

– por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas, durante o ano, de R$ 200.

– por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;

– incentivo-Enem após a participação nos dois dias do exame, no ano em que conclui essa etapa de ensino. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

A soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio na rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão da etapa escolar.

Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa de incentivo educacional. Todo aluno que se encaixa nos critérios é incluído automaticamente.

*Informações da Agência Brasil