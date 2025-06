Receita com exportação de industrializados registra US$ 644,7 milhões em MS

As exportações industriais de Mato Grosso do Sul atingiram um novo recorde em maio de 2025, registrando o melhor resultado já para este mês em toda a série histórica. O desempenho positivo também se reflete no acumulado do ano.

De acordo com levantamento do Observatório da Indústria da FIEMS, o setor industrial de Mato Grosso do Sul exportou mais de US$ 644 milhões em maio de 2025, um aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a maio, as exportações industriais somaram mais de US$ 3 bilhões, representando uma alta de 28% em relação a 2024.

A indústria foi responsável por 73% de todas as vendas do estado para o exterior em maio, e por 72% no acumulado dos cinco primeiros meses do ano.

O Grupo da Celulose e Papel liderou as exportações, com receitas que ultrapassaram US$ 1,4 bilhão. Outros segmentos industriais que se destacaram foram o complexo frigorífico, o processamento de soja e milho, as usinas de açúcar e etanol, e a extração de minério de ferro e manganês. Juntos, esses setores representaram 94% da receita total de exportação da indústria sul-mato-grossense até o momento.