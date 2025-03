Receita Federal libera consulta ao lote da malha fina de fevereiro

Entre os beneficiados, 75.790 contribuintes informaram a chave Pix do tipo CPF ou utilizaram a declaração pré-preenchida, garantindo prioridade no recebimento. Outros 16.215 têm entre 60 e 79 anos, 4.013 são professores, 3.163 possuem mais de 80 anos e 2.405 apresentam alguma deficiência ou doença grave. Além disso, 18.453 contribuintes sem prioridade legal também foram incluídos no lote.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na seção ‘Meu Imposto de Renda’, ou pelo aplicativo da instituição. Caso a restituição não seja creditada na conta informada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil, com possibilidade de agendamento pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco. Após esse período, o contribuinte deverá solicitar o resgate pelo Portal e-CAC.

*Com informações da Agência Brasil