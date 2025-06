Receitas de canetas emagrecedoras serão retidas em todo o país

Para o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS), a mudança é um avanço para a saúde da população, visando conter o uso indiscriminado e proteger os pacientes. Embora possa ser vista como uma burocracia adicional, a medida é fundamental para garantir a segurança dos usuários, uma vez que esses medicamentos, apesar de valiosos quando bem indicados, não são isentos de riscos. O uso sem orientação pode acarretar sérias consequências, como descompensação de doenças crônicas, problemas cardiovasculares e alterações gastrointestinais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma nova medida que estabelece maior rigor na compra das chamadas “canetas emagrecedoras” em farmácias de todo o Brasil. A partir de agora, a aquisição desses medicamentos só será possível mediante retenção da receita médica no local.

As canetas emagrecedoras, que atuam em sistemas complexos do organismo, são indicadas principalmente para pacientes com diabetes tipo 2 ou obesidade diagnosticada. Contudo, a prescrição deve ser resultado de uma avaliação médica criteriosa, considerando o histórico de saúde e os potenciais riscos para cada indivíduo.

A nova receita, agora controlada, deverá ser impressa em papel timbrado, com informações claras sobre o uso, nome da medicação e letra legível. Além disso, a validade da receita será ampliada para 90 dias, diferente das receitas brancas anteriores (como as de antidepressivos e anticonvulsivantes), que valiam por 60 dias. Deve constar também o tempo de tratamento, assinatura e data do médico, seguindo os critérios das receitas C1.