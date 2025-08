Rede de Supermercados Nova Estrela celebra 57 anos e sorteará R$ 500 mil em prêmios

A Rede de Supermercados Nova Estrela comemora seus 57 anos de fundação com o lançamento da tradicional campanha promocional de aniversário, que neste ano promete ser a maior já realizada pela rede. Segundo o empresário Joaquim Barbosa, diretor-presidente da Nova Estrela, em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, a ação, intitulada “Carrinho e Carrão, Prêmios de Montão”, começa nesta sexta-feira (1º), e vai sortear um carro Creta zero km, um barco completo com motor, carreta e cheio de cerveja, além de cinco iPhones (um por loja) e vales-compras mensais de R$ 500.

Para participar, o cliente precisa comprar acima de R$ 50 em qualquer uma das cinco lojas da rede, informar o CPF no momento da compra e depois imprimir o cupom nas impressoras disponíveis no setor de retaguarda.