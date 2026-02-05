Rede Feminina de Três Lagoas empossa nova diretoria e anuncia ações para 2026

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas iniciou um novo ciclo com a posse da nova diretoria, realizada no dia 6 de janeiro. A entidade passa a ser presidida por Sônia Ivonisko, que assume o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em apoio às mulheres em tratamento oncológico no município.

Em entrevista, Sônia destacou que o planejamento das ações para 2026 já foi definido pela nova composição da diretoria, assegurando a manutenção das iniciativas que vêm apresentando resultados positivos ao longo dos anos.