CONTINUIDADE NO TRABALHO

Rede Feminina de Três Lagoas empossa nova diretoria e anuncia ações para 2026

Ações programadas para 2026 foram definidas pela nova diretoria; Leilão segue como carro-chefe

Ygor Andrade

Rede Feminina de Combate ao Câncer atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e emocional. Foto: Arquivo
Rede Feminina de Combate ao Câncer atende mulheres em situação de vulnerabilidade social e emocional. Foto: Arquivo

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas iniciou um novo ciclo com a posse da nova diretoria, realizada no dia 6 de janeiro. A entidade passa a ser presidida por Sônia Ivonisko, que assume o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em apoio às mulheres em tratamento oncológico no município.

Em entrevista, Sônia destacou que o planejamento das ações para 2026 já foi definido pela nova composição da diretoria, assegurando a manutenção das iniciativas que vêm apresentando resultados positivos ao longo dos anos.

“Estamos com nosso calendário projetado e programado. Continuaremos realizando tudo aquilo que deu certo até hoje e, além disso, vamos implementar algumas novidades. O Leilão, que é o nosso carro-chefe, já tem data marcada: dia 26 de abril. Todos estão convidados a participar”, afirmou a presidente.

Além do tradicional Leilão, seguem mantidas as atividades do brechó, bazar e a exposição e comercialização de artesanatos produzidos pelas mulheres assistidas pela Rede, ações que contribuem diretamente para a geração de recursos.

“Todos os valores arrecadados são revertidos para o custeio e a manutenção dos trabalhos da Rede Feminina. Também estamos promovendo uma campanha solidária em que a pessoa pode doar meio quilo de café e, em troca, recebe uma camiseta da entidade”, explicou Sônia Ivonisko.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas está localizada na Rua Zuleide Perez Tabox, nº 150, no bairro Bom Jesus da Lapa.

