Rede Municipal de Ensino abre segunda fase para pré-matrículas em Três Lagoas

Pais e responsáveis por estudantes da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas devem ficar atentos. A partir da próxima segunda-feira, dia 12, será aberta a segunda fase de pré-matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2026
De acordo com a diretora da Central de Matrículas, Elisângela Alcalde, a procura já é intensa e a expectativa é de receber ainda mais famílias nos próximos dias.
“A procura está sendo bastante grande. Quem ainda não veio, garanta o processo da pré-matrícula, que é o primeiro passo para efetivar a vaga”, explicou.
O atendimento pode ser feito presencialmente na Central de Matrículas ou pelo site da Prefeitura, que volta a funcionar nesta segunda-feira.
“Aqui tentamos atender o mais rápido possível. Tanto pelo site quanto presencialmente, o atendimento é ágil”, destacou Elisângela.
A listagem com os nomes dos alunos que realizaram a pré-matrícula será divulgada nos dias 14 e 28 de janeiro.
“É muito importante que as famílias confiram se o nome do estudante saiu na lista, seja pelo site, nas escolas ou aqui na Central”, orientou.
Caso o nome não apareça:
- Creche (etapa não obrigatória): aluno entra em lista de espera.
- Ensino obrigatório: todos os estudantes serão encaminhados para unidades escolares.
Pais de alunos que já fazem parte da rede e ainda não confirmaram a rematrícula devem procurar com urgência a Central de Matrículas.
“Eles precisam garantir o direito da criança. Caso não procurem, será feita busca ativa, inclusive com apoio do Conselho Tutelar”, alertou.
Documentos necessários
Para pré-matrícula:
- Certidão de nascimento da criança com CPF
- Documentos dos pais
- Comprovante de residência
- Número do NIS (se beneficiário de programas sociais)
- Cartão do SUS
- Declaração escolar (para etapa obrigatória)
Para rematrícula, o encaminhamento será feito pela Central e confirmado diretamente na unidade escolar.
Volta às aulas
Segundo Elisângela, a previsão é que as aulas retornem a partir do dia 10 de fevereiro.
“Essa é a data inicial, podendo haver alteração, mas a princípio é essa a previsão”, finalizou.