Rede Municipal de Ensino abre segunda fase para pré-matrículas em Três Lagoas

Pais e responsáveis por estudantes da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas devem ficar atentos. A partir da próxima segunda-feira, dia 12, será aberta a segunda fase de pré-matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2026

De acordo com a diretora da Central de Matrículas, Elisângela Alcalde, a procura já é intensa e a expectativa é de receber ainda mais famílias nos próximos dias.

“A procura está sendo bastante grande. Quem ainda não veio, garanta o processo da pré-matrícula, que é o primeiro passo para efetivar a vaga”, explicou.

O atendimento pode ser feito presencialmente na Central de Matrículas ou pelo site da Prefeitura, que volta a funcionar nesta segunda-feira.

“Aqui tentamos atender o mais rápido possível. Tanto pelo site quanto presencialmente, o atendimento é ágil”, destacou Elisângela.

A listagem com os nomes dos alunos que realizaram a pré-matrícula será divulgada nos dias 14 e 28 de janeiro.

“É muito importante que as famílias confiram se o nome do estudante saiu na lista, seja pelo site, nas escolas ou aqui na Central”, orientou.

Caso o nome não apareça: