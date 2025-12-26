Rede Municipal de Ensino prevê ampliação de vagas, creches e novas escolas em Três Lagoas em 2026

A Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas deve avançar significativamente em 2026 na ampliação de vagas, especialmente na educação infantil, com foco na redução da fila por creches e na entrega de novas unidades escolares. As ações fazem parte do planejamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para acompanhar o crescimento populacional do município e atender à demanda das famílias.
Um dos principais pontos é a execução do Plano de Expansão de Vagas da Educação Infantil, elaborado pelo município e aprovado pelos órgãos competentes. Com esse plano, a expectativa é retirar cerca de 350 crianças da fila de espera por vagas em creches ao longo de 2026. A estratégia inclui a reorganização e adequação de espaços já existentes em centros de educação infantil, com a transformação de áreas ociosas em novas salas de atendimento.
Além da ampliação interna nas unidades já em funcionamento, o município também contará com o reforço da rede física. Está prevista para 2026 a entrega de um novo centro de educação infantil, o que deve contribuir diretamente para a diminuição da demanda por vagas, principalmente para crianças de zero a três anos, faixa etária com maior procura.
Outra frente importante é a conclusão e entrega de novas escolas. A nova escola Júlio Colino está em fase avançada de construção e deve ser entregue em 2026, ampliando a capacidade da rede em cerca de 300 alunos. Também segue em andamento a implantação de uma nova escola de tempo integral na região do bairro Montanini, ampliando a oferta desse modelo de ensino no município.
Com essas entregas, a previsão é que a Rede Municipal de Ensino chegue a 44 ou 45 unidades escolares em funcionamento, fortalecendo a capacidade de atendimento e garantindo mais acesso à educação pública. Atualmente, Três Lagoas atende cerca de 16,5 mil alunos em 42 unidades, sendo uma das maiores redes municipais de Mato Grosso do Sul.
A Secretaria Municipal de Educação destaca que o planejamento é revisto anualmente, levando em conta fatores como crescimento urbano, novos empreendimentos habitacionais e expansão industrial, para assegurar que a oferta de vagas acompanhe a realidade do município e reduza, de forma contínua, a fila por creches e escolas.