Refis 2025 oferece 70% de descontos em multas e juros para pagamento em janeiro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), informa que ainda é possível obter descontos em multas e juros no Refis 2025. Agora em janeiro, são 70% de desconto em multas e juros nas negociações à vista do Programa Especial de Regularização Fiscal 2025 – Dívida Zero (Refis 2025). O prazo para conseguir o desconto e quitar os débitos é até o dia 30 de janeiro.
PAGAMENTOS PARCELADOS
Aos que optarem pelo parcelamento, será possível parcelar os débitos com descontos progressivos:
- Dívidas de até R$ 99.999,99 podem ser parceladas em até 18 vezes, com entrada mínima de 10% do valor do débito e com a primeira parcela no ato da negociação.
- Dívidas a partir de R$ 100.000,00 poderão ser parceladas em até 24 vezes, com entrada de no mínimo 15% do valor do débito, também sendo a primeira parcela no ato do parcelamento.
Os descontos, para ambas as faixas, são de 30% até o último dia útil de janeiro. Nessas condições, as parcelas não poderão ser inferiores a R$ 100,00 para pessoa física e R$ 250,00 para pessoa jurídica.
DÉBITOS CONTEMPLADOS
Podem ser incluídos no REFIS 2025: IPTU, ISSQN, ITBI em processos de integralização, alvarás de funcionamento e construção, multas por terrenos sujos, falta de calçadas, multas ambientais, débitos do Procon e de posturas.
Não entram no programa: multas de trânsito, indenizações ao município e débitos de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou alienação de imóveis.
SERVIÇO
Para mais informações e adesão ao programa, a Sefirc orienta que os interessados procurem o Departamento de Tributação, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h, localizado no Paço Municipal na avenida Antônio Trajano, nº 30 – Centro. O contato do setor é o (67) 992140322 (Somente mensagem via Whatsapp) ou e-mail: [email protected].
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.