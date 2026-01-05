Refis 2025 oferece 70% de descontos em multas e juros para pagamento em janeiro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle (Sefirc), informa que ainda é possível obter descontos em multas e juros no Refis 2025. Agora em janeiro, são 70% de desconto em multas e juros nas negociações à vista do Programa Especial de Regularização Fiscal 2025 – Dívida Zero (Refis 2025). O prazo para conseguir o desconto e quitar os débitos é até o dia 30 de janeiro.

PAGAMENTOS PARCELADOS

Aos que optarem pelo parcelamento, será possível parcelar os débitos com descontos progressivos:

Dívidas de até R$ 99.999,99 podem ser parceladas em até 18 vezes, com entrada mínima de 10% do valor do débito e com a primeira parcela no ato da negociação.

Dívidas a partir de R$ 100.000,00 poderão ser parceladas em até 24 vezes, com entrada de no mínimo 15% do valor do débito, também sendo a primeira parcela no ato do parcelamento.

Os descontos, para ambas as faixas, são de 30% até o último dia útil de janeiro. Nessas condições, as parcelas não poderão ser inferiores a R$ 100,00 para pessoa física e R$ 250,00 para pessoa jurídica.