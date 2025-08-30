Reforma Agrária e Prove dão certo!

Na última década, em Três Lagoas-MS, interesses e conversas giram, quase sempre, em torno do eucalipto-celulose, até mesmo na fila do pão. Apesar desta hegemonia comunicativa, felizmente em alguns cantinhos deste gigante município, a vida e o trabalho não se resumem ao agronegócio celulósico.



Um cantinho destes é o projeto de reforma agrária Pontal do Faia, às margens da BR-158 que liga Três Lagoas ao município de Selvíria. Ainda que cercado pelo eucalipto, sua conquista representa o assentamento de famílias sem-terra no ano de 2000. Neste território de lutas e esperanças, ouvi de uma aguerrida mulher a frase que dá título a este artigo. Seu nome é dona Joana, ela tem 73 anos e vive no assentamento desde o início, no lote 12 – transformado em sítio Santo Expedito pelo trabalho na terra.



Ao sabor do famoso “café rural” da família – regado a muitos doces, geleias, frutas cristalizadas, pães e sucos de todo tipo, embaixo de um frondoso flamboaiã, ela afirma, com voz firme, que não abandonou o assentamento graças a conquista da unidade do PROVE. Explica que, na época, essa aquisição permitiu alavancar a economia e a renda familiar, porque o gado leiteiro não gerava retorno suficiente para a reprodução social da família, somado ao desgaste físico imposto a ela pelo manejo dos animais. Ao longo da conversa, deixa a entender que o PROVE foi também sua emancipação financeira e social como mulher porque gerou renda e visibilidade ao seu trabalho.



Para que este relato tome contornos coletivos e mais explícitos, é preciso explicar que dona Joana está se referindo ao PROVE-Pantanal, um programa de verticalização da produção agropecuária no Mato Grosso do Sul, criado para a agricultura familiar pelo governo do estado em 2000, visando processamento de matéria-prima no lote e agregação de valor. Foi o que ocorreu com Dona Joana, que produzia leite e frutas e, com o PROVE, pode desenvolver no seu sítio a “indústria doméstica” de doce de leite e frutas, queijo, requeijão, queijo nozinho. Passada mais de uma década, ainda continua em funcionamento, gerando ganhos para a família, que agora conta com novos membros – sua filha e genro.