Região Leste de MS se transforma e fortalece o empreendedorismo, aponta Sebrae

A região Leste de Mato Grosso do Sul vive um novo momento de crescimento e desenvolvimento. Três Lagoas e cidades vizinhas se consolidam como polo industrial, atraindo investimentos e gerando oportunidades. A transformação veio com a chegada de novas indústrias, que proporcionou o fortalecimento do empreendedorismo.
Em entrevista à TVC, a gerente regional do Sebrae, Josi Signory, avalia o cenário positivo de 2025 e destaca que a instituição teve papel fundamental de contribuição nesse processo. “Foram mais de 130 mil atendimentos, mais de mil eventos e na Costa Leste foi bem diferenciado, justamente por conta dessa expansão que a região está passando”, frisou.