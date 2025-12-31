Veículos de Comunicação
Região Leste de MS se transforma e fortalece o empreendedorismo, aponta Sebrae

Três Lagoas e cidades vizinhas se consolidam como polo industrial

Kelly Martins

A transformação veio com a chegada de novas indústrias, que proporcionou o fortalecimento do empreendedorismo. Foto: Reprodução/TVC.
A transformação veio com a chegada de novas indústrias, que proporcionou o fortalecimento do empreendedorismo. Foto: Reprodução/TVC.

A região Leste de Mato Grosso do Sul vive um novo momento de crescimento e desenvolvimento. Três Lagoas e cidades vizinhas se consolidam como polo industrial, atraindo investimentos e gerando oportunidades. A transformação veio com a chegada de novas indústrias, que proporcionou o fortalecimento do empreendedorismo.

Em entrevista à TVC, a gerente regional do Sebrae, Josi Signory, avalia o cenário positivo de 2025 e destaca que a instituição teve papel fundamental de contribuição nesse processo. “Foram mais de 130 mil atendimentos, mais de mil eventos e na Costa Leste foi bem diferenciado, justamente por conta dessa expansão que a região está passando”, frisou.

