Regularização: atendimento para empresas MEI termina nesta sexta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas orienta os microempreendedores individuais (MEIs) do município sobre os últimos dias de atendimento do Mutirão do MEI, que segue até o dia 30 de janeiro, com oferta de serviços gratuitos de orientação, regularização e formalização.

A ação ocorre no Sebrae Três Lagoas, localizado na Rua Zuleide Perez Tabox, nº 826, no Centro, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Durante o mutirão, os MEIs têm acesso a serviços como regularização de débitos, formalização como Microempreendedor Individual, orientações sobre reenquadramento, esclarecimentos relacionados a prazos e obrigações fiscais, além da emissão de documentos.