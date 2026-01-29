Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

READEQUAÇÃO DE EMPRESAS

Regularização: atendimento para empresas MEI termina nesta sexta-feira

Durante o mutirão, os MEIs têm acesso a serviços como regularização de débitos, formalização como Microempreendedor Individual

Ygor Andrade

Os últimos dias de atendimento do Mutirão do MEI, que segue até o dia 30 de janeiro. Foto: Arquivo
Os últimos dias de atendimento do Mutirão do MEI, que segue até o dia 30 de janeiro. Foto: Arquivo

A Prefeitura de Três Lagoas orienta os microempreendedores individuais (MEIs) do município sobre os últimos dias de atendimento do Mutirão do MEI, que segue até o dia 30 de janeiro, com oferta de serviços gratuitos de orientação, regularização e formalização.

A ação ocorre no Sebrae Três Lagoas, localizado na Rua Zuleide Perez Tabox, nº 826, no Centro, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Durante o mutirão, os MEIs têm acesso a serviços como regularização de débitos, formalização como Microempreendedor Individual, orientações sobre reenquadramento, esclarecimentos relacionados a prazos e obrigações fiscais, além da emissão de documentos.

Notícias Relacionadas

A iniciativa busca fortalecer o ambiente empreendedor local, facilitando o acesso a informações e serviços essenciais para a regularização das atividades, contribuindo para a organização dos negócios e o desenvolvimento econômico do município.

O Mutirão do MEI é promovido pelo Sebrae Três Lagoas, em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do programa Cidade Empreendedora, PRODESENVOLVE e SEMADESC, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos
Aliança Contabilidade e Soluções Empresariais Realiza com Sucesso Evento sobre Reforma Tributária e Cenário Empresarial em Três Lagoas (MS)

Informe publicitário

Aliança Contabilidade e Soluções Empresariais Realiza com Sucesso Evento sobre Reforma Tributária e Cenário Empresarial em Três Lagoas (MS)

Três Lagoas, MS – 29 de janeiro de 2026 – Com o objetivo de desmistificar as complexidades da Reforma Tributária e capacitar empresários para os novos desafios do cenário econômico, a Aliança Contabilidade e Soluções Empresariais, referência há mais de 17 anos em consultoria e soluções contábeis em Três Lagoas e região, realizou um evento […]