Regularização do Distrito Industrial deve destravar investimentos em Três Lagoas

A regularização fundiária do Distrito Industrial de Três Lagoas deve finalmente sair do papel ainda neste semestre, segundo o prefeito Cassiano Maia (PSDB). A medida representa um passo importante para destravar financiamentos e atrair novos investimentos, inclusive no setor de serviços, considerado estratégico para a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.

O vereador revelou ainda que empresários já manifestaram interesse formal na ocupação das áreas por meio de cartas de intenção. Com o avanço do processo de regularização, a expectativa é que a destinação das áreas ocorra de forma organizada, com critérios claros e voltados ao fortalecimento do setor produtivo local.

Como forma de preparar os empreendedores e ampliar as possibilidades de crescimento, Fernando Jurado apresentou uma indicação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico propondo a realização de um workshop. A ideia é reunir representantes do município, governo estadual e federal para orientar os pequenos empresários sobre como acessar incentivos fiscais e outras estratégias de produção.

“Queremos mostrar para os pequenos empresários que eles também podem ter acesso a incentivos fiscais, assim como os grandes. Isso pode fazer toda a diferença para que eles se tornem mais competitivos no mercado”, afirmou Jurado.

Segundo ele, os pequenos negócios foram responsáveis por cerca de 70% dos empregos gerados no Brasil em 2024, o que reforça a importância de políticas públicas voltadas para esse segmento. “Chegou a hora de reconhecer quem realmente move a economia local. É um gesto muito importante do nosso prefeito, da Secretaria de Desenvolvimento e de toda a administração municipal”, completou o vereador.