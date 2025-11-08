Renda per capita de Três Lagoas é inferior à média estadual, aponta IBGE

Três Lagoas registrou rendimento domiciliar per capita médio de R$ 1.674,66 em 2022, conforme dados do Censo Demográfico divulgados pelo IBGE nesta semana. O valor coloca o município abaixo da média estadual, de R$ 1.710, e na 14ª posição entre as maiores rendas de Mato Grosso do Sul.

Segundo o IBGE, o rendimento domiciliar per capita corresponde à soma dos rendimentos de todos os moradores do domicílio dividida pelo número de pessoas que nele residem, indicador que reflete o nível médio de renda disponível por indivíduo e serve como parâmetro para avaliar desigualdades socioeconômicas.

O levantamento mostra que Chapadão do Sul (R$ 2.090,92), Campo Grande (R$ 2.088,31) e São Gabriel do Oeste (R$ 2.084,65) lideraram o ranking estadual. Essas cidades também figuram entre as que apresentam os mais altos níveis de ocupação, com percentuais superiores a 68% da população de 14 anos ou mais, segundo o IBGE. A correlação entre emprego e renda é um dos fatores que explicam o desempenho dessas localidades.

Na outra ponta, Mundo Novo (R$ 1.531,14) e Glória de Dourados (R$ 1.559,86) registraram os menores rendimentos per capita. A diferença de cerca de 36% entre os extremos reforça a desigualdade regional no estado.