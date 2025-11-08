Veículos de Comunicação
Posição

Renda per capita de Três Lagoas é inferior à média estadual, aponta IBGE

Três Lagoas ocupa a 14ª posição em Mato Grosso do Sul com rendimento médio de R$ 1.674; Chapadão do Sul lidera com R$ 2.090

Ana Cristina Santos

Três Lagoas registrou rendimento domiciliar per capita médio de R$ 1.674. Foto: Arquivo/RCN 67.
Três Lagoas registrou rendimento domiciliar per capita médio de R$ 1.674. Foto: Arquivo/RCN 67.

Três Lagoas registrou rendimento domiciliar per capita médio de R$ 1.674,66 em 2022, conforme dados do Censo Demográfico divulgados pelo IBGE nesta semana. O valor coloca o município abaixo da média estadual, de R$ 1.710, e na 14ª posição entre as maiores rendas de Mato Grosso do Sul.

Segundo o IBGE, o rendimento domiciliar per capita corresponde à soma dos rendimentos de todos os moradores do domicílio dividida pelo número de pessoas que nele residem, indicador que reflete o nível médio de renda disponível por indivíduo e serve como parâmetro para avaliar desigualdades socioeconômicas.

O levantamento mostra que Chapadão do Sul (R$ 2.090,92), Campo Grande (R$ 2.088,31) e São Gabriel do Oeste (R$ 2.084,65) lideraram o ranking estadual. Essas cidades também figuram entre as que apresentam os mais altos níveis de ocupação, com percentuais superiores a 68% da população de 14 anos ou mais, segundo o IBGE. A correlação entre emprego e renda é um dos fatores que explicam o desempenho dessas localidades.

Na outra ponta, Mundo Novo (R$ 1.531,14) e Glória de Dourados (R$ 1.559,86) registraram os menores rendimentos per capita. A diferença de cerca de 36% entre os extremos reforça a desigualdade regional no estado.

De acordo com o instituto, 8,8% dos sul-mato-grossenses tinham, em 2022, rendimento mensal domiciliar per capita de até um quarto de salário mínimo, enquanto 43,9% da população viviam com valor superior a um salário mínimo. Mato Grosso do Sul está entre as seis unidades da Federação com maior participação do rendimento do trabalho na composição da renda domiciliar — 79,6% do total.

No recorte estadual, o rendimento nominal médio mensal de todos os trabalhos foi de R$ 2.929,74, o oitavo maior do país. Campo Grande apresentou o maior rendimento médio (R$ 3.450,86), seguida de Chapadão do Sul (R$ 3.362,40) e São Gabriel do Oeste (R$ 3.362,33).

O IBGE ressalta que, o rendimento do trabalho constitui um dos principais indicadores da qualidade da inserção dos indivíduos no mercado. Em Mato Grosso do Sul, essa relação também reflete a estrutura produtiva diversificada, marcada por setores de agropecuária intensiva, indústria e serviços.

Embora o rendimento de Três Lagoas fique abaixo da média estadual, o município mantém desempenho intermediário entre as principais economias do estado. O valor é superior ao registrado em Nova Andradina (R$ 1.656,18) e Água Clara (R$ 1.627,25), e demonstra estabilidade em um cenário de ampliação das oportunidades de emprego formal e industrialização na região leste sul-mato-grossense.

