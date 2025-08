Renegociação de contrato poderá ser realizada por estudantes com dívidas no Fies

Estudantes que possuem dívidas no Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem renegociar contratos feitos a partir de 2018. Segundo uma norma do Ministério da Educação, publicada na última semana, a quitação estará disponível entre 1º de novembro deste ano até 31 de dezembro de 2026.

Entre as condições de renegociação, está o parcelamento do saldo devedor em até 180 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 200 por parcela. A norma também afirma que os estudantes terão desconto de 100% em juros e multas por atraso.

A regra ainda prevê que, em caso de falta de pagamento das novas condições, os nomes dos estudantes e fiadores serão incluídos nos cadastros restritivos de crédito. Além disso, vão ficar suspensas até o fim de 2026 as solicitações para que o fundo assuma e pague as dívidas em atraso no lugar do estudante.