Repartições públicas seguem fechadas; comércio e bancos retomam expediente nesta sexta-feira

Após o feriado nacional de 1º de maio, Dia do Trabalhador, quando repartições públicas, agências bancárias, comércio, casas lotéricas e o shopping de Três Lagoas permaneceram fechados, parte das atividades volta ao normal nesta sexta-feira, 2 de maio.

O comércio local, os bancos e as casas lotéricas retomam o atendimento ao público, assim como as lojas do shopping, que pela primeira vez não abriram no feriado do Dia do Trabalhador.