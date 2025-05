Representante do Graata pede apoio para fortalecimento da adoção em Três Lagoas

Durante a sessão de terça-feira (27), o representante do Graata (Grupo de Apoio à Adoção Ato de Amor), Mauro Henrique Soares da Silva, utilizou a Tribuna Livre da Câmara Municipal de Três Lagoas para destacar a atuação do grupo e apresentar reivindicações em prol do fortalecimento da rede de apoio à adoção no município.

O Graata atua há mais de 13 anos na comarca, oferecendo orientação e apoio aos pretendentes à adoção por meio de reuniões mensais e cursos preparatórios, conforme determina a Portaria nº 017/2019, do Poder Judiciário da 1ª Vara Criminal de Três Lagoas. Mauro, que é o primeiro secretário da diretoria do grupo e pai adotivo há cinco anos, iniciou sua fala destacando a importância do Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio.

“O dia 25 de maio é mais que celebrar, é trazer a reflexão. Muitas crianças precisam e têm direito a um lar. Na história do Graata, ajudamos a construir muitas famílias felizes em Três Lagoas. Adotar é para todos, mas nem todos estão prontos”, ressaltou.

Mauro apresentou dados que ilustram os desafios enfrentados no país: atualmente, existem cerca de 35 mil pretendentes habilitados para adoção, mas pouco mais de 5 mil crianças disponíveis. Em Três Lagoas, ele destacou que a fila de adoção já foi zerada, graças a um perfil mais abrangente dos pretendentes locais, que estão dispostos a adotar crianças maiores de três anos, negras e com problemas de saúde tratáveis.

“Na última lista de pretendentes aptos à adoção, a maioria tem um perfil mais amplo, o que é muito positivo”, enfatizou.