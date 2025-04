Representante do Lions Clube fala sobre TEA na sessão da Câmara de Três Lagoas

Durante a sessão desta terça-feira (15), na Câmara Municipal de Três Lagoas, o plenário abriu espaço para uma fala importante sobre o transtorno do espectro autista. Uma representante do Lions Clube usou a tribuna para alertar sobre a falta de visibilidade do autismo em adultos.

Rosangela Fernandes dos Santos, representante do Lions Clube, teve 10 minutos para falar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela se apresentou como uma pessoa autista, com diagnóstico tardio, e fez um apelo para que a sociedade amplie o debate sobre o autismo em adultos. “Eu, como um autista nível um de suporte, estou integrando essa diretoria e queria trazer um olhar assim diferenciado para esse. É assunto no sentido de que hoje em dia a sociedade entende muito o autismo como sendo um transtorno que fica ali na infância com as crianças. Eu garanto que na vida adulta também tem muitas dificuldades, além do transtorno nosso, também temos a falta de informação da população”.