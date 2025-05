Representantes do Sinted de Três Lagoas falam sobre eleições da Fetems

O programa RCN Notícias, da rádio Cultura FM, com exibição simultânea na TVC HD Canal 13.1, entrevistou, nesta terça-feira (27), a vereadora e professora Maria Diogo, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinted) de Três Lagoas, e a secretária de Educação Infantil do sindicato, Isabel Borges, sobre as eleições da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), que ocorrem em 2 de junho. Elas integram a Chapa 1, que disputa a presidência da Federação, com a candidatura da professora Delmeires, atual vice-presidente da entidade.

Segundo a vereadora Maria Diogo, a eleição representa um momento de reafirmação do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

“Temos hoje o melhor salário do Brasil para professores da rede estadual. Isso é fruto de uma luta sindical forte, que queremos continuar e ampliar com a nova gestão”, afirmou. Ela destacou que Três Lagoas tem quatro representantes na composição da chapa estadual.

Em resposta às críticas da oposição, que cobra renovação na federação, a professora afirmou que a experiência e a atuação contínua da Chapa 1 são diferenciais.

“Nossa luta é permanente. Não podemos trocar o certo pelo duvidoso. A Delmeires está preparada, já ocupou a presidência interinamente, é mulher, negra e representa muito bem a nossa categoria”, disse.

Sobre pautas polêmicas, como o desconto previdenciário de 14% sobre os salários de aposentados, Diogo explicou que o problema vem da reforma federal e do déficit atuarial causado por gestões anteriores do estado.