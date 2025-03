Resolução autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos

A área da saúde passa por uma transformação que promete muitas mudanças a fim de acabar com as longas filas de espera em postos de saúde, unidades de pronto atendimentos hospitais. O plenário do conselho federal de farmácia aprovou, uma resolução que respalda oficialmente o profissional farmacêutico a prescrever medicamentos tarjados e que, exigiriam receita médica. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor em 17 de abril.

Nas ruas, a novidade está dividindo opiniões, como por exemplo, para a cabelereira, Josileide Joaquim, a nova medida é positiva. “Vai melhorar, não precisaremos enfrentar fila no postinho. Se o farmacêutico pode prescrever, então será bom”.

Já a administradora, Sheila Ribeiro, tem dúvidas quanto a medida e acha que é necessário que haja um estudo para assumir o papel de prescrever medicamentos. “O farmacêutico tem um conceito, tem a experiência e informação, mas ele não é médico. A população já tem mau hábito de se automedicar, e tendo essa facilidade de ter um “profissional” habilitado para um departamento específico medicando, não vai dar certo”.