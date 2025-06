Retirada de fórmulas infantis será realizada em novo local a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (9), a retirada das fórmulas nutricionais infantis passará a ser realizada no Setor de Medicamentos Especiais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da SMS.

O medicamento deixará de ser entregue na Clínica da Criança, as fórmulas agora serão fornecidas exclusivamente no novo local, com o objetivo de melhorar o fluxo de atendimentos e ampliar a capacidade de consultas na Clínica da Criança.

É importante ressaltar que as fórmulas são destinadas apenas a crianças com necessidade nutricional específica, mediante receita emitida por nutricionista da própria Clínica da Criança.

A SMS salienta que o uso dessas fórmulas segue critérios técnicos e são indicadas somente quando o aleitamento materno – que é prioridade e recomendado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) – está impossibilitado por questões de saúde do bebê ou da mãe.