Retirada de fórmulas nutricionais passa a ser no Setor de Medicamentos Especiais da prefeitura

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas anunciou uma mudança importante para os pacientes que necessitam de fórmulas e suplementos nutricionais. A partir desta semana, a retirada desses itens, que antes era feita na clínica do idoso, passa a ser realizada exclusivamente no Setor de Medicamentos Especiais.

Participe do programa TVC Agora e envie reclamação ou denúncia para o número (67) 99234-4539

A edição 2025 da Expotrês foi encerrada com saldo positivo e sensação de dever cumprido

Presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas faz balanço positivo sobre os cinco dias da Expotrês

As fórmulas e suplementos nutricionais são destinadas a crianças (para alergias ou problemas nutricionais), pacientes sondados e oncológicos, além de idosos com deficiência nutricional ou baixo peso. Thais Assis ressaltou que a disponibilização é sempre mediante atendimento e prescrição de um nutricionista da rede municipal.

Para ter acesso às fórmulas, o procedimento é o seguinte: o paciente deve primeiro passar por um médico da atenção primária (unidade de saúde). O médico fará o encaminhamento para as nutricionistas da rede, que, por sua vez, realizarão a avaliação, prescrição e o laudo necessário para o cadastro e retirada das fórmulas.

Com o laudo em mãos, o paciente deve se dirigir ao Setor de Medicamentos Especiais, que fica localizado na Rua Zuleide Pérez Tabox, n° 950, na esquina com a Eloy Chaves. No local, será feita uma avaliação pelos assistentes sociais antes da liberação das fórmulas.