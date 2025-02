Reunião define esquema de segurança para Carnaval

O Carnaval de Três Lagoas já está sendo planejado com foco na segurança dos foliões. Na manhã desta quarta-feira (19), autoridades e organizadores se reuniram para discutir detalhes da estrutura e do esquema de segurança para os quatro dias de festa, que acontecerá na Circular da Lagoa Maior.

A reunião foi comandada pelo diretor do Departamento de Cultura, Stênio Congro, e pelo presidente da Abrasel, Brenner Salviano. O encontro contou com a presença de representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Departamento de Trânsito e das Secretarias de Meio Ambiente e Saúde. Durante a discussão, foram detalhados aspectos estruturais do evento e o esquema de segurança a ser implementado.

A Polícia Militar fará o policiamento do evento com o apoio de uma empresa de vigilância privada e câmeras de monitoramento. O diretor de Cultura, Stênio Congro, destacou a importância do planejamento para garantir um evento seguro: “Eu sempre digo que planejar nunca é demais. Queremos estar preparados para que, caso ocorra alguma ocorrência, já tenhamos um plano de ação para resolvê-la rapidamente”.

O Departamento Municipal de Cultura estima que mais de 5 mil pessoas passem pela avenida Aldair Rosa de Oliveira a cada noite de Carnaval. Esta será a primeira vez que o evento será realizado nesse local. “Nunca fizemos o Carnaval nesse formato. Espero cerca de 10 mil pessoas por dia e reforço o convite para que a população participe e fortaleça nosso Carnaval de rua”, afirmou Stênio.

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, major Ronaldo Moreira, garantiu a presença da corporação durante todos os dias do evento. “A prefeitura convocou a Polícia Militar antecipadamente para garantir a segurança da população. Estaremos presentes com força total”, afirmou. O comandante não divulgou o efetivo, mas garantiu que será o máximo possível para atender tanto o Carnaval quanto o policiamento em outras áreas da cidade.